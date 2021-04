100 Tage US-Präsident Joe Biden: Eine erste Bilanz

Biden will „Reichensteuer“

Finanziert werden sollen diese für die USA sehr weitreichenden Sozialmaßnahmen auch durch eine Art „Reichensteuer“, die die rund 500.000 wohlhabendsten Haushalte der USA, also etwa 0,3 Prozent der Steuerzahler, treffen soll. „Wohlhabende“, so Biden, „müssen ihren fairen Anteil zahlen.“