„Alexej stirbt“: Sorge um Kreml-Kritiker Nawalny

Neue Massenproteste geplant

Nawalnys Team hat inzwischen für kommenden Mittwoch zu landesweiten Protesten - -wie bereits im Jänner - aufgerufen. An dem Abend sollten sich die Menschen auf den zentralen Plätzen der Städte versammeln, hieß es in einem am Sonntag veröffentlichten Aufruf. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: Am Mittwoch will Präsident Wladimir Putin seine Rede an die Nation halten. Bis zum Sonntag hatten sich rund 460.000 Menschen auf der Nawalny-Internetseite für die Teilnahme an den Demos registriert.