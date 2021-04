Mitte Juni starker Effekt durch Impfungen sichtbar

Effekt in Österreich schon sichtbar

In Österreich könnten ebenfalls bereits Effekte der laufenden Impfkampagne beobachtbar sein. So lag beispielsweise (Datenstand: 25. April 2021) die Sieben-Tage-Inzidenz der SARS-CoV-2-Infektionen (16. bis 24. April) unter den 75- bis 84-Jährigen bei 80 pro 100.000 Personen, unter den Sechs- bis 14-Jährigen, die derzeit keinesfalls geimpft werden, hingegen bei 267,7/100.000 (15- bis 24-Jährige: 261,5; 25- bis 34-Jährige: 216/100.000). Die Zahl der Covid-19-Todesfälle blieb in Österreich von Februar bis April relativ gleich. Der Anteil der Covid-19-Todesfälle in Alters- und Pflegeheimen an der Gesamtmortalität durch die Erkrankung nahm von 48 Prozent im Dezember 2020 auf sechs Prozent im April (Stand: 26. April) ab. Im März waren es noch 15 Prozent gewesen.