Vorgezogene Pfizer-Impfstoff erreicht Österreich

In Österreich werden diese Woche insgesamt 679.410 Dosen an Covid-19-Impfstoff erwartet. Diese Menge sei etwa doppelt so groß wie vergangene Woche, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Neben der ersten vorgezogenen Teillieferung von Biontech/Pfizer dürften vom AstraZeneca-Vakzin nach einer Lieferverzögerung in der Vorwoche nun mehr als 300.000 Einheiten eintreffen. Mit Anfang Mai, also ab kommender Woche, könnte auch in Betrieben geimpft werden.