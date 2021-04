Austria „am letzten Zacken“ in die Liga-Pause

Der zweite Bereich, in dem angesetzt werden soll, ist die Psyche. Schon mit Blick auf ein mögliches Play-off um einen Europacup-Startplatz meinte Stöger vor der Admira-Partie: „Wir werden in den paar Runden keinen Quantensprung in der Spielidee schaffen, in der einzelnen Qualität der Spieler. Aber wenn wir es schaffen, uns nach oben zu schaukeln, ist es auch möglich gegen eine Mannschaft zu gewinnen, gegen die wir vielleicht weniger gewonnen haben in dieser Saison.“