Ungleich verteilt: Ärger in Tirol wegen Impfstoff

Impfbereitschaft: „Rolle der Ärzte ist wichtig“

Viele Mediziner berichten von verunsicherten Patienten, die durch das jüngste E-Mail des Landes, in dem zur Anmeldung bei einer Impfstraße aufgerufen wurde, zusätzlich verwirrt sind. „Dabei ist die Rolle der Ärzte so wichtig, gerade um die Impfbereitschaft zu erhöhen“, spricht Sprengelarzt Christian Mayer aus Nassereith ein zentrales Thema an. Denn bei vielen Ärzten melden sich jetzt immer mehr Personen an, die vor ein paar Monaten noch skeptisch oder ängstlich waren. Kaserbacher: „Darunter sind auch ältere Menschen und Risikopatienten. Sie wollen von ihrem Arzt betreut werden – das ist verständlich und richtig. Diese Personen müssen priorisiert werden, auch wenn sie etwas später kommen. Das muss auch im Sinne des Landes sein.“