Impfeinladung: Tiroler Ärztekammer kritisiert Land

Auch Arztpraxen für Impfstrategie notwendig

Schließlich brauche man beides - Impfen in den Arztpraxen und in den Impfstraßen. Und beide würden dazu Impfstoff benötigen. „Es kann nicht sein, dass dieser den Praxen vorenthalten und in die Impfstraßen umgeleitet wird“, sagte der Ärztekammerchef und forderte die „Gleichbehandlung“ jener, die eine Impfung in den Arztpraxen präferieren. Schließlich wären die niedergelassenen Ärzte schon „diese Woche voll im Impfeinsatz, wenn ihnen der bestellte Impfstoff in die Praxen geliefert worden wäre“.