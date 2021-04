Die alte Donaubrücke in Mauthausen wird saniert

Dabei muss der Verkehr an Tagen über einen Fahrstreifen abgewickelt werden. Das führt zu Anhaltungen von bis zu zehn Minuten. Los geht es am kommenden Samstag und Sonntag, Die weiteren Arbeiten im Mai und Juni sind ebenfalls an Tagen, an den einen Lkw-Fahrverbot (Samstag ab 15 Uhr bis Sonntag 22 Uhr) gilt, vorgesehen. Weiters wird auch noch an den Feiertagen die Brücke erneuert.