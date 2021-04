Kurz: „Der Impfturbo ist vollständig angelaufen“

„Der Impfturbo ist vollständig angelaufen“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag nach einem Arbeitsgespräch mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Robin Rumler (Geschäftsführer Pfizer Corporation Austria) und Renée Gallo-Daniel (Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller). Durch die zusätzlichen Dosen, die nun in Österreich eintreffen werden, können die Impfziele wohl übererfüllt werden.