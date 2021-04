19-jähriger Raser überholte Polizei mit 180 km/h

Der 19 Jahre alte Steirer überholte Montagnachmittag mit dem Pkw seines Vaters im Gemeindebereich von Friesach, Richtung Steiermark, ein Zivilstreifenfahrzeug der Polizei. Dabei beschleunigte der Steirer sein Fahrzeug auf bis zu 180 km/h, was im Zuge einer Nachfahrt festgestellt wurde. Im Zuge der Anhaltung konnte festgestellt werden, dass der 19-Jährige noch einen Probeführerschein besitzt. Am Pkw konnten noch weitere Übertretungen nach dem Kraftfahrzeug festgestellt werden. Der Steirer ist seinen Schein los. Aufgrund schwerer Mängel am Fahrzeug wurde eine Weiterfahrt untersagt.