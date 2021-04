Rückzug 1 | Rückzug 2

Rückzug 1. Er ist immer wieder für politische Bomben gut: Hans Peter Doskozil, absolut regierender SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands, sorgte gestern mit einem Brief an Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und die Mitglieder des Bundespartei-Präsidiums wieder einmal für parteiinterne Erschütterung. Denn im vierseitigen Brief teilte Doskozil mit, dass er beim Bundesparteitag am 26. Juni seine Funktion als Vizeparteiobmann zurücklegen werde. Und man kann sich denken, dass Doskozil seinen Abschied aus der Bundespartei mit markigen Worten nimmt. Er wolle mit seinem Schritt die SPÖ aus dem medialen Dauerfeuer nehmen, schreibt er, kritisiert aber unter anderem, dass die Partei in Sachen Migration nicht die von ihm und dem Kärntner Landeshauptmann Kaiser ausgearbeitete harte Linie vertrete. Vielmehr verliere sich die Sozialdemokratie in „Nischenthemen“, auch in der Corona-Politik vermisst er wie bei der Migration „ein Gleichgewicht zwischen der Meinung der Bevölkerung und unseren eigenen politischen Vorstellungen“. Ob sich Doskozil mit dem Rückzug aus der Bundespartei auch nicht mehr bundespolitisch zu Wort melden wird? Das kann keiner glauben. Eher ist mit dem Gegenteil zu rechnen.