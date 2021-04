Vorarlberg: Masken-, Testpflicht in 13 Gemeinden

Das Land Vorarlberg hat nach vielstündigen Gesprächen mit Bürgermeistern eine Masken- und Testpflicht in bestimmten Zonen in zwölf Gemeinden im Bregenzerwald sowie in Lustenau verordnet. Die Verordnung tritt ab Dienstag, 0 Uhr, in Kraft, die Masken- und Testpflicht wird für eine Woche gelten. Verlängert wurde die Ausreisetestpflicht aus dem Bregenzerwald, und zwar um eine Woche bis ebenfalls 4. Mai.