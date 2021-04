Infektionszahlen in Vorarlberg vervierfacht

Seit den Öffnungsschritten am 15. März haben sich die Corona-Infektionsfälle in Vorarlberg vervierfacht. Wurden am 15. März 363 aktiv positive Fälle ausgewiesen, waren es am Mittwoch 1456. Die Testungen im Zuge der Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald förderten viele neue positive Fälle zutage. Auch die Gemeinden im Bezirk Dornbirn haben verstärkte Corona-Kontrollen angekündigt. Seit dem 22. März hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz fast vervierfacht.