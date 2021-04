Strengere Kontrollen in Innsbruck angekündigt

Das frühlingshafte und sonnige Wetter am vergangenen Wochenende hat viele Menschen in Tirol und Innsbruck ins Freie gelockt. An manchen Plätzen - vor allem in der Landeshauptstadt - kamen besonders viele. Eine Party am Innufer in Stadtnähe mit rund 200 Gästen sorgte zudem für Aufregung. Die Innsbrucker Stadtpolizei will nun manche Plätze strenger kontrollieren, kündigte Stadtpolizeikommandant Romed Giner am Montag an.