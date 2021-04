Sogar Sturm-Legende schwärmt von der Rakete

„Um meinen Klubrekord bange ich jetzt aber noch nicht“, schmunzelt die schwarze Legende, „aber Kelvin hat gute Anlagen, muss nur vor dem Tor noch ruhiger werden. Aber er ist noch sehr jung, ich hab in seinem Alter auch einige Möglichkeiten vergeben. Wenn ich Yeboah zuschaue, sehe ich mich in jungen Jahren.“ Wenn das kein Ritterschlag ist!



36,5 km/h Topspeed

Was die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor betrifft, muss der Jungspund noch abgebrühter werden. Was jedoch die Schnelligkeit betrifft, da muss sich die schwarz-weiße Rakete schon jetzt nicht verstecken. Da hält Yeboah auch mit den internationalen Topstars mit.