„Das berühmteste Gebäude der Welt“ wird 90

Am 1. Mai feiert das mitten in Manhattan gelegene Empire State Building seinen 90. Geburtstag - das einst höchste Gebäude der Welt ist das mit Antenne inzwischen rund 443 Meter hohe Empire State Building allerdings schon lange nicht mehr. Den Titel verlor es 1972 an das frühere World Trade Center, heute sind alleine in New York rund ein halbes Dutzend Türme höher. Aber noch immer zählt das Hochhaus zu den bekanntesten und beliebtesten Wolkenkratzern der Stadt, die Betreiber sprechen gar von dem „berühmtesten Gebäude der Welt“.