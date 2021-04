Städtebund fordert Paketsteuer für Online-Handel

„Innenstädte und Ortskerne stehen in einer schweren Krise“, sagte Landsberg dem „Handelsblatt“. „Wir brauchen daher Strategien, mit denen das Sterben unserer Innenstädte und Ortskerne aufgehalten wird.“ Dazu gehöre eine Paketversandsteuer, mit der insbesondere die großen Plattformen an den Kosten der von ihren Lieferdiensten genutzten kommunalen Infrastrukturen beteiligt würden. Gleichzeitig müsse auch der stationäre Handel seinen Kunden in viel größerem Umfang als bisher Online-Angebote unterbreiten. „Diese Paketvorgänge sollten durch eine hohe Bagatellgrenze von der Paketversandsteuer ausgenommen werden“, erläuterte Landsberg.