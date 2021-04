Bergsteiger verletzte sich bei Absturz schwer

Der 60-jähriger Wanderer aus dem Bezirk Gmunden bestieg am Sonntag den Berggipfel Steineck auf einer Seehöhe von 1418 Meter im Gemeindegebiet von St. Konrad. Beim Abstieg vom Gipfel kurz nach 13 Uhr verlor laut eigenen Angaben beim sogenannten Jacksonstein am felsigen Grat die Kontrolle und stürzte in die Nordostseite über sehr steiles Gelände ab.