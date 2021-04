Loyal & kuschelig: Mit Tieren gegen die Einsamkeit

In der Studie zu Intimität in der Pandemie hat sich gezeigt, dass jeder dritte Befragte mit mindestens einem Tier im Haushalt lebt. 14 Prozent davon haben sich ihr Tier in der Pandemie zugelegt, als Tierheime regelrecht gestürmt wurden. Dabei glauben zwei Drittel der Besitzer, dass ihnen ihr Tier zu lieben hilft, gesund zu bleiben. Und da dürfte auch etwas dran sein, zumindest wenn es um psychische Gesundheit geht. So ist beispielsweise aus der Forschung bekannt, dass eine gute Beziehung zu Tieren Einsamkeit und Depressionen verringern kann. Tiere helfen auch, die Berührungsarmut von allein lebenden Menschen zu verringern.