Horten: Korb für U-Ausschuss, fit genug für Feier

Zweimal wurde Horten bisher von den Fraktionen in den U-Ausschuss geladen, doch die 80-Jährige will dort partout nicht auftreten. Angesichts ihres Alters und ihres gesundheitlichen Zustands sehe sie sich nicht in der Lage, all die vielen Aufgaben zu erledigen, schrieb sie im Juli 2020 an die Parlamentsdirektion. Auch ein ärztliches Attest legte sie vor. „Aber Eishockeyspieler empfangen geht anscheinend schon?“, fragt ORF-Journalist Patrick Gruska auf Twitter.