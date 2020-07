Heidi Horten gibt Ibiza-U-Ausschuss einen Korb

Ein Brief aus Kärnten. Von Heidi Horten an die Parlamentsdirektion. Die Milliardärin, geladen zum Ibiza-U-Ausschuss, will dort partout nicht auftreten. Angesichts ihres Alters (80. Lebensjahr) und ihres gesundheitlichen Zustands sehe sie sich nicht in der Lage, all die vielen Aufgaben zu erledigen.