„Das Leben der Wünsche“ startet in den Kinos

Am 13. November startet die deutsche Romantik-Komödie „Das Leben der Wünsche“ mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle als Felix, der in einer der schwierigsten Zeiten seines Lebens sich befindet. Doch dann trifft er die vermeintlich richtige Person und plötzlich ändert sich alles zum Guten – oder doch nicht?
Felix (Matthias Schweighöfer) steckt sowohl in seinem Familienleben als auch beruflich in einer Sackgasse. Seine Frau Bianca (Luisa Heyer) will die Trennung, seine Kinder entfernen sich von ihm, seine Haare werden schütter. Als er auch noch seinen Job verliert, sieht Felix sich am Rande des Abgrunds. Da bietet ihm ein mysteriöser Fremder (Henry Hübchen) drei Wünsche an. Felix ergreift diese letzte Hoffnung, seine Familie und seinen Job – und damit einen Sinn im Leben zurückzubekommen und formuliert einen vermeintlich cleveren Wunsch: alle seine Wünsche sollen wahr werden.
Und plötzlich bekommt er, was er immer wollte: Erfolg im Job, seine Haare wachsen endlich wieder, die Liebe kehrt in sein Leben zurück. Doch auch seine verborgenen Wünsche kommen zum Vorschein. Felix gerät immer tiefer in den Strudel seiner dunkelsten Begierden und wird mit seinen unterbewussten Wünschen konfrontiert. Bis er schlussendlich realisiert, dass es für ihn nur den einen wahren Wunsch gibt.
Mitmachen und gewinnen
Pünktlich zum Kinostart am 13. November verlost die „Krone“ ein tolles Filmpaket – speziell gemacht für Paare und Verliebte. Wir verlosen neben 2 Kinotickets für den Film „Das Leben der Wünsche“ auch 2 Tickets für die NUIT DES LUMIÈRES- am 30.11 – das Candlelight Dinner Concert im Mirage: ein unvergesslicher Abend voller Musik, Genuss und Romantik im Kerzenschein.
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 13. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
