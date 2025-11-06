Ein Rapidler im Team mit Superstar Kylian Mbappe

Eine Wiederholung wird sportlich schwierig. Allerdings legte auch Craiova, Rumäniens Liga-Dritter, mit einem Punkt einen Fehlstart in die Ligaphase hin. Heute sind beide zum Siegen verdammt. Um in die K. o.-Phase, also in die Top-24, zu kommen, müssen wohl acht Punkte aus den restlichen vier Spielen her. Aber Rapids Trainer Peter Stöger hat Sorgen: Jannes Horn und Martin Ndzie fallen weiter aus, auch hinter Romeo Amane, Furkan Demir und Nenad Cvetkovic stecken Fragezeichen. Notfalls müsste Rapid zur Viererkette zurückkehren.