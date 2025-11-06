Vorteilswelt
Motivationsschub

Ein Rapidler im Team mit Superstar Kylian Mbappe

Conference League
06.11.2025 07:53
Serge-Philippe Raux Yao (re.)
Serge-Philippe Raux Yao (re.)

Rapids Serge-Philippe Raux Yao erhielt vor dem Conference-League-Duell mit Universitatea Craiova eine Motivationsspritze. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.

Über 22.000 Tickets sind weg, zum fünften Mal in Folge gibt es heute in Hütteldorf eine volle Hütte – der Run auf Rapid ist ungebrochen. Und schon die letzte Saison war ein Rekordjahr. Also wirtschaftlich. Da erzielte Grün-Weiß einen Umsatz von 61,42 Millionen Euro, das entspricht einem Gewinn von 23,4 Millionen Euro. Natürlich auch dank des Einzugs in das Viertelfinale der Conference League …

Eine Wiederholung wird sportlich schwierig. Allerdings legte auch Craiova, Rumäniens Liga-Dritter, mit einem Punkt einen Fehlstart in die Ligaphase hin. Heute sind beide zum Siegen verdammt. Um in die K. o.-Phase, also in die Top-24, zu kommen, müssen wohl acht Punkte aus den restlichen vier Spielen her. Aber Rapids Trainer Peter Stöger hat Sorgen: Jannes Horn und Martin Ndzie fallen weiter aus, auch hinter Romeo Amane, Furkan Demir und Nenad Cvetkovic stecken Fragezeichen. Notfalls müsste Rapid zur Viererkette zurückkehren.

Rapids Paul Gartler
„Ich werde nicht mehr als Maskottchen gesehen“
06.11.2025
Europacup-Ticker
LIVE ab 21 Uhr: Rapid gegen Universitatea Craiova
06.11.2025

Wobei mit SP Raux-Yao ein Innenverteidiger einen Motivationsschub aus der Heimat erhielt: Die L’Equipe wählte den Linksfuß ins französische Legionärsteam der Woche. Mit Reals Kylian Mbappe, Rayan Cherki (ManCity). Milans Mike Maignan oder Chelseas Malo Gusto. Da soll noch einer sagen, dass die österreichische Liga international unter dem Radar fliegt. Zumindest für Rapid gilt das nicht …

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
