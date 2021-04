Die Bleiburger Dialogtage wurden erneut verschoben

„Gedenkkultur ist unerlässlich. Durch die Pandemie ist aber leider nichts mehr planbar“, so Landeshauptmann Peter Kaiser, per Videobotschaft. 15 Experten, die für die Dialogtage engagiert worden sind, werden vermutlich erst im Herbst referieren. Anlass ist das umstrittene Kroatentreffen im Zusammenhang mit den seinerzeitigen Ereignissen am Loibacher Feld.