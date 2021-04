14-Jähriger bei Raub mit Baseballschläger bedroht

Mit einem Metall-Baseballschläger umkreisten am Freitagabend in Fritzens drei Jugendliche (16 und 17) einen 14-Jährigen und setzten ihn unter Druck. Nachdem er ihnen seine Bauchtasche ausgehändigt hatte und sie darin keine verwertbaren Gegenstände gefunden hatten, soll der Satz „Wir werden dich finden und dann ist Ende“ gefallen sein. Durch einen groß angelegten Polizeieinsatz wurden die Tatverdächtigen in Wattens gefasst.