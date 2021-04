Schulen öffnen mit noch mehr Testungen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Samstag über die Rückkehr der Schulen am Montag in der Ostregion wieder in den Präsenz- bzw. Schichtunterricht informiert, bevor dann am 17. Mai wieder alle Schulstufen im ganzen Land in den Präsenzunterricht wechseln. Kernpunkt der Öffnungen sollen intensivierte Testungen sein. Zudem wird an zusätzlichen Lösungen für Maturanten und Berufsschüler gearbeitet.