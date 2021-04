Vier Köche und ein Fünf-Gänge-Menü

„Mit dem Herz in der Region, mit dem Kopf in der Welt“ – so lautet das Motto vierer Slow-Food-Köche aus dem Gailtal. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, der pandemiemüden Bevölkerung am Staatsfeiertag, 1. Mai, mit einer Fünf-Gänge-Kochbox etwas Gutes zu kredenzen. Und sie treffen damit den Geist der Zeit: Kochboxen liegen voll im Trend!