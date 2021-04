Covid-Krise: Triste Kino-Zeiten

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Für 2020 weist die Bilanz des Halleiner Stadtkinos einen Verlust von rund 155.000 Euro aus. Die behördliche Schließung in Folge der Coronakrise hat das Haus hart getroffen. Lediglich knapp 5000 Besucher kamen im vergangenen Jahr – 2019 waren es noch viermal so viele Menschen gewesen. Kino und Theater führt die Stadtgemeinde selbst und steuert in diesem Jahr Zuschüsse in Höhe von 251.000 Euro bei.