Offener Brief mit „Gurgel-Appell“ vor Schulstart

Kommende Woche heißt es zum Glück aufatmen, wenn die Schulen im Osten Österreichs nach mehreren Lockdown-Wochen wieder - und nicht nur für „Betreuung“ - in den Präsenzunterricht starten. In Wien haben sich Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr vor der Wiederöffnung in einem Offenen Brief an Eltern und Schüler gewandt und dazu eingeladen, das bestehende Testangebot „Alles gurgelt“ schon vor dem Schulstart am Montag in Anspruch zu nehmen.