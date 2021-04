„Alles gurgelt“: Testen, bis die Impfung greift

So geht „Alles Gurgelt“

Jeder Wiener und jeder, der nach Wien pendelt, um zu arbeiten, kann sich pro Woche vier Testkits in den Wiener Bipa-Filialen abholen. Man registriert sich vorher auf www.allesgurgelt.at und findet dann in seinem Account den Barcode, den man bei der Bipa-Kassa vorweist. Den Test führt man zu Hause durch. Abgeben kann man ihn bei Bipa, Billa, Penny oder Merkur sowie bei den Tankstellenshops BP-Merkur Inside, Jet-Billa Stop & Shop, Shell-Billa Unterwegs in Wien.