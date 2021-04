Kampf um Lizenz: Austria-Protest „fristgerecht“

Doch Insignia-Vizepräsident Luka Sur überraschte in der Vorwoche, als er auf Instagram schrieb, dass „der Erhalt der Lizenz“ nicht in die Zuständigkeit seines Unternehmens falle, das „war nie unsere Verpflichtung“. Die Austria hatte deshalb alle Hände voll zu tun. Bis Mittwochabend, also wenige Stunden vor Ablauf der Frist um Mitternacht, liefen noch die finalen Gespräche, wie die Wiener bestätigten. Da die Favoritner, die Mitte März ihr 110-jähriges Jubiläum feierten, mit den Young Violets auch in der 2. Liga vertreten sind, steht die Zukunft dieses Farmteams ebenfalls auf dem Spiel.