Austria-Investor: Lizenz nie unsere Zuständigkeit

Am Dienstagnachmittag verweigerte die Bundesliga der Wiener Austria die Spiellizenz für die nächste Saison. Am Abend meldete sich dann auch der neue Investor Insignia per Instagram zu Wort. Vizepräsident Luka Sur stellte allerdings klar, dass „der Erhalt der Lizenz“ nicht in die Zuständigkeit seines Unternehmens fällt.