Müllproblem in den Wiener Weinbergen

Der Bezirk hat mehr Mistkübel aufgestellt und wird noch weitere installieren, etwa am Nussberg. Die MA 48 (Abfall) ist bemüht und patrouilliert an den Wochenenden verstärkt. Dennoch, ohne Mithilfe der Ausflügler geht es nicht. Resch: „Es liegt an jedem Einzelnen, seinen Mist wieder mitzunehmen und ordentlich zu entsorgen. Die Weinberge sind unser Gold. Schützen wir es!“