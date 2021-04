Kinder brauchen dringend einen „Comeback-Plan“

Mehr Kinder in Klinik

So bemerkt man etwa in den Ambulanzen und Tageskliniken mehr Erstanmeldungen. „Bei den Essstörungen mussten wir sogar eine Verdoppelung feststellen“, so Grassl. Gemeinsam mit SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst fordert er: „Es braucht einen Comeback-Plan für Kinder und Jugendliche von der Bundesregierung.“ Wichtig sei, neben den Bildungseinrichtungen auch Jugendzentren und Sportvereine wieder zu öffnen.