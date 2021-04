Corona lässt Jugendliche immer mehr verzweifeln

Langzeit-Folgen

Mit welchen Langzeitfolgen Eltern bei ihren Kindern rechnen müssen, das können auch die Experten nur erahnen. Was es aber jetzt schon mit den Jüngsten in der Gesellschaft gemacht hat, monatelang ohne soziale Kontakte auskommen zu müssen, das zeigt sich bereits jetzt. Deshalb schlägt die heimische Kinder- und Jugendpsychiatrie Alarm: „Ich bin traurig, ich habe keine Perspektiven mehr, ich will nicht mehr leben“, diese dramatischen Appelle richten derzeit viele Kinder und Jugendliche an Eltern und Lehrer. Daraus resultierend leiden nicht nur die jungen Menschen, sondern auch die Eltern. Und die Situation wird von Tag zu Tag dramatischer.