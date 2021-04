Mückstein: „Auch ich will zurück in altes Leben“

Österreich befinde sich derzeit „am Gipfel der dritten Welle“ - das klinge zwar danach, dass es bald wieder nach unten gehe, doch „es ist noch lange nicht vorbei“, so Mückstein. Er verstehe, dass die Menschen in Österreich ihr normales Leben gerne zurück hätten. „Auch ich will wieder zurück in mein altes Leben - ich will meine Freunde treffen, ich will nach Griechenland auf Urlaub fahren“, so Mückstein - aber: „Zuerst müssen wir die Menschen schützen“, damit diese nicht sterben, „dann können wir öffnen“.