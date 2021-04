Pfarre ist alte Kirchenorgel jetzt endlich los

Pfeifen als Deko für Gärten und Wohnungen

Wie schon vor einigen Jahren das Linzer Brucknerhaus, beschloss das Orgelteam der Pfarre, die Pfeifen einzeln zu verkaufen. An einem einzigen Tag gingen 1600 Stück zum Preis von vier bis 50 Euro weg. „Musiker, Sammler oder auch Mitglieder unserer Pfarre haben sich die Pfeifen gesichert. Man findet sie jetzt als Dekomaterial in Gärten oder in Wohnungen“, schmunzelt Fraiss. Rund 9000 Euro hat der stückweise Verkauf in die Pfarrkasse gespült. Für die gesamte Orgel, die schon einige Qualitätsmängel aufwies, verlangte die Pfarre 37.900 Euro.