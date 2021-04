Corona-Lage in Wien: Experten „vorsichtig positiv“

Ähnliches Bild in Gesamtösterreich

Blickt man nun auf Gesamtösterreich, zeichnet sich ein ähnliches Bild: Derzeit sind laut Gesundheits- und Innenministerium 2112 Infizierte in Spitalsbehandlung, das sind um zwölf mehr als noch tags zuvor. Davon mussten am Dienstag 565 Menschen intensivmedizinisch behandelt werden. Am Montag waren es noch fünf mehr, innerhalb einer Woche ging diese Zahl um 34 Patienten zurück. Allerdings waren von Montag auf Dienstag 37 Todesfälle zu beklagen.