Bullen-Lawine rollt über die Liga hinweg

15 Joker-Tore bedeuten Rekord

Zum einen sind es die Joker. In den letzten Spielen drängte sich vor allem Adeyemi, der morgen bei Wattens in die Startelf zurückkehren wird, auf. Neben einem Doppelpack in Wien glänzte er zuletzt mit zwei Assists gegen den LASK. Schon jetzt hält Titelverteidiger Salzburg bei 15 Treffern durch Einwechselspieler, womit der Rekord der Vorsaison egalisiert wurde.