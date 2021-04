„Bild“ fragt: „Wie hat Österreich DAS geschafft?“

Weitere Öffnungen in Österreich ab Mitte Mai angekündigt

Und das, obwohl es aktuell nur noch in zwei Bundesländern (Wien, Niederösterreich) einen harten Lockdown gibt. In sieben Bundesländern gibt es einen „Lockdown light“, in Vorarlberg ist zusätzlich die Gastronomie geöffnet. Und bereits für Mitte Mai stellte Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Vorwoche Öffnungen in den Branchen Sport, Kultur, Gastronomie und Tourismus an.