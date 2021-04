Deutschland bringt Bundes-Notbremse auf den Weg

Die bundesweite Regelung der Notbremse soll eine einheitliche Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen sicherstellen. Bisher werden sie per Verordnung von jedem Bundesland zum Teil unterschiedlich umgesetzt. Diese Vorgangsweise sorgte im Vorfeld für viel Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel, da die Länder so „entmachtet“ werden würden.