Neue Lockerungen als Anreiz zum Testen

Nachtgastronomie seit fast einem Jahr geschlossen

Stefan Ratzenberger, Sprecher der seit bald einem Jahr geschlossenen Nachtgastronomie, hat das Konzept in der Schublade: „Wir würden ja nicht die Bude bis an die Decke füllen. Aber man könnte Tische auf die Tanzflächen stellen und kleine Pop-Events durchführen. Unser Vorschlag lautet: Testlounges einrichten. Ab dem Zeitpunkt des Testes läuft ein Countdown - in dieser Zeit kann man in die Oper, ins Theater, in eine Bar gehen.“