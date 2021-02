Umfrage: Impfbereitschaft bei rund 45 Prozent

Rund 45 Prozent der Befragten in einer Online-Erhebung werden sich entweder aus eigenem Antrieb oder aus beruflichen Gründen gegen Covid-19 impfen lassen. An der in den vergangenen drei Wochen durchgeführten Untersuchung von Psychologen der Universität Salzburg beteiligten sich österreichweit 3606 Personen, wie der Studieninitiator Manuel Schabus mitteilte. Eine Rückkehr zur Normalität erwarten rund 42 Prozent erst für das Jahr 2022.