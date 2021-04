63.000 Impftermine für Risikopatienten in Wien

„Zusätzliches Impfangebot“

Für die jüngeren Risikopatienten wurden nun 63.000 Impftermine geöffnet. Die vorgemerkten Personen werden ab Donnerstag schrittweise über ihren Termin informiert. Die ersten Impfungen starten am Montag. „Durch dieses zusätzliche Impfangebot können in Wien nun auch alle Risikopatienten, die sich impfen lassen wollen, eine erste Teilimpfung in Anspruch nehmen. Damit wäre auch diese Gruppe noch im April mit den ersten Teilimpfungen abgeschlossen“, hieß es aus dem Büro des Stadtrats.