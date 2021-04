Ein Holzhaus steht in Bad Hall im Vollbrand

Als die Feuerwehr Bad Hall kurz nach 12 Uhr am Einsatzort ankam, stand das Holzhaus bereits in Vollbrand. Umgehend wurde die „Alarmstufe 2“ ausgerufen und so weitere Feuerwehren zur Unterstützung alarmiert. 8 Feuerwehren, das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.