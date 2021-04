Bauprojekt auf Sportplatz doppelt umstritten

„Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft der Blauen Elf“, befürchtet Obmann Christian Baumberger das Aus seines Vereins. Seit 30 Jahren hat der Traditionsfußballklub den Platz in der Pernauer Straße gepachtet. Statt einer Gebühr pumpte der Klub Geld in die Instandhaltung der Anlage, die dem Askö Stamm, dem Dachverband der Blauen Elf, gehört. Und dieser bringt nun eine Pachtgebühr ins Spiel. „Rechtlich müssen wir das tun“, so Askö-Boss Manfred Sams. Weshalb laut ihm nun eine geringe Pacht sowie auch ein neuer Sportplatz am Stadtrand Thema der laufenden Gespräche seien.