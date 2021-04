Frau erlitt in Schützenverein schwere Kopfwunde

Blutend am Boden

Plötzlich hörten die Männer einen Knall. Als sie sich umdrehten, lag die Frau blutend am Boden. Sie hatte eine Eintrittswunde am Hals und eine starke Schwellung beim rechten Auge. Sie dürfte sich mit der Pistole durch den Hals, den Gaumen und die Nase geschossen haben. Das austretende Projektil prallte gegen das rechte Auge. Die geschockten Zeugen alarmierten sofort die Rettung, die Verletzte wurde in ein Linzer Spital gebracht.