In Geschäfte eingebrochen, Dieb kam durch die Wand

Zielgerichtet und hemmungslos ist gestern ein Unbekannter bei seiner Diebestour in Eisenstadt vorgegangen. In den frühen Morgenstunden hatte er in der Nähe des Domplatzes seine kriminellen Machenschaften mit roher Gewalt ausgeübt. Offenbar über eine Baustelle war es ihm möglich gewesen, in das Innere einer Schneiderei zu gelangen. Dort dürfte er das Geschäft nach Wertgegenständen durchsucht haben.