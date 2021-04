U-Ausschuss: Opposition will Partei-Handy von Kurz

Fraktionen rufen VfGH an

Weil der Kanzler dem bis dato nicht nachkam bzw. in einem Schreiben darauf hinwies, dass es sich um ein „Gerät in Privatbesitz bzw. Privateigentum“ handle, das „nicht der Verfügungsgewalt des Bundeskanzlers“ unterliege, rufen die Fraktionen nun abermals den VfGH an, wie aus einem der APA vorliegenden Begehren hervorgeht. Kurz möge sämtliche Korrespondenzen von Interesse vorlegen, etwa jene mit seinem Berater Stefan Steiner, Finanzminister Gernot Blümel, VP-Generalsekretär Axel Melchior, Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann, dem mittlerweile suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek oder ÖBAG-Chef Thomas Schmid.