„Das ist ein großer Schritt unseren Sport“

Ob der dreifache Vize-Juniorenweltmeister (2x Abfahrt, 1x Super-G), der im Jänner 2017 bei der Kombination in Wengen mit Rang drei, das bislang letzte Weltcup-Podest eines Vorarlberger Alpin-Herren einfahren konnte, in Zukunft auch wieder in den „klassischen“ Alpin-Disziplinen an den Start gehen wird, lässt er offen. „Sollte mal ein FIS-Rennen reinpassen - warum nicht“, sagt Fredi. „Ich denke aber, dass die Möglichkeit da wie dort zu starten, eher für die jüngeren Athleten Thema sein wird.“